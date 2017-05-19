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Самарские полицейские устанавливают причины гибели в камере спецприемника арестованного мужчины

19 мая 2017 17:16
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Если будет установлена вина сотрудников полиции в случившемся, к ним и их руководителям будут приняты меры в соответствии с действующем законодательством.
Сегодня, 19 мая, в камере специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту, при Управлении МВД Самары во время обхода сотрудники органов внутренних дел обнаружили тело задержанного. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством при помощи предмета постельного белья.

39-летний житель Самары, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, был водворен в спецприемник двумя днями ранее за совершение мелкого хищения и содержался в камере с двумя административно арестованными гражданами.

Сотрудники полиции незамедлительно вызвали «скорую помощь» и попытались оказать мужчине первую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть задержанного.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Алексеем Гринем назначено проведение служебной проверки. Если будет установлена вина сотрудников полиции в случившемся, к ним и их руководителям будут приняты меры в соответствии с действующем законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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