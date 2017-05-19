Самарские полицейские устанавливают причины гибели в камере спецприемника арестованного мужчины

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39-летний житель Самары, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, был водворен в спецприемник двумя днями ранее за совершение мелкого хищения и содержался в камере с двумя административно арестованными гражданами.Сотрудники полиции незамедлительно вызвали «скорую помощь» и попытались оказать мужчине первую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть задержанного.Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Алексеем Гринем назначено проведение служебной проверки. Если будет установлена вина сотрудников полиции в случившемся, к ним и их руководителям будут приняты меры в соответствии с действующем законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.