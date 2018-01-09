Самарские полицейские раскрыли два уличных грабежа

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Несколько дней назад возле одного из домов на проспекте Кирова у 32-летнего самарца отобрали более 100 000 рублей. Владелец похищенных денег в тот же день сообщил о случившемся в полицию. В ходе общения с заявителем стало известно, что предполагаемый грабитель предпринял попытки скрыть свою внешность. Но у сотрудников ОВД в распоряжении все-таки оказались приметы злоумышленника, а также автомобиля, на котором тот мог передвигаться.Данные сведения сотрудники уголовного розыска обобщили. В итоге полицейские вышли на след предполагаемого грабителя. Из собранной информации следовало, что к открытому хищению денег у потерпевшего может быть причастен мужчина 1987 года рождения, проживающий на территории Красноглинского района. К 30 годам данный гражданин неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение краж, а также грабежа. В итоге подозреваемый был задержан.Двумя днями позже на территории Кировского района сотрудники полиции раскрыли похожее преступление. Ночью возле одного из домов на улице Георгия Димитрова к 25-летнему самарцу подошел парень и после непродолжительной словесной перепалки отобрал у него сотовый телефон, документы и банковскую карту. Действие последней владелец предусмотрительно приостановил, заблокировав счет.Кроме описания похищенного, сотрудникам полиции по результатам общения с заявителем стали известны и приметы нападавшего: его примерный возраст, во что был одет и так далее. В ходе оперативных мероприятий у сотрудников уголовного розыска появились сведения о том, что грабитель проживает недалеко от места преступления и ранее привлекался к уголовной ответственности. По данным полиции, подозреваемый – житель областного центра 1995 года рождения, ранее судимый за совершение кражи.К настоящему времени в обоих случаях по статье «Грабеж» возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения похищенного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области