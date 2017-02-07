Самарские полицейские просят откликнуться очевидцев хищений денежных пожертвований

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По фактам хищений пожертвований, суммы которых не установлены, проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения согласно действующему законодательству.Полицейские просят всех, кому известна его личность или место нахождения, сообщить по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.