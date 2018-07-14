Самарские полицейские помогли подростку, который почувствовал недомогание на улице

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Стражи порядка, отведя мальчика в тень, попросили в одном из офисов воды и оказывали ему первую медицинскую помощь. О произошедшем полицейские незамедлительно сообщили в службу скорой медицинской помощи, родителям мальчика и доложили руководству. По прибытии на место происшествия бригады врачей, полицейские помогли пострадавшему дойти до спецавтомобиля, сообщили медицинским работникам сведения о времени обращения, жалобах и предпринятых действиях. Передав ребенка в руки специалистов, сотрудники полиции продолжили нести службу по охране общественного порядка на вверенной территории.В дальнейшем, в одной из социальных сетей, дежурным офицером пресс-службы было принято сообщение: «Прошу выразить благодарность наряду полиции за проявленную заботу и помощь в трудной сложившейся ситуации у моего ребёнка на улице Пролетарской. Огромное человеческое спасибо этим людям за то, что не остались равнодушными и безразличными к чужой беде».Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области