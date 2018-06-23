Самарские полицейские помогли мужчине, которому стало плохо на улице

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Подойдя к гражданину, сотрудники полиции обнаружили у него признаки эпилептического припадка. Полицейские незамедлительно стали оказывать первую медицинскую помощь мужчине вплоть до прекращения приступа.О произошедшем стражи правопорядка незамедлительно сообщили в службу скорой медицинской помощи и доложили руководству. По прибытии на место происшествия бригады врачей полицейские помогли пострадавшему дойти до спецавтомобиля, сообщили медицинским работникам сведения о времени начала и окончания приступа и предпринятых действиях.Передав мужчину в руки специалистов, сотрудники полиции продолжили нести службу по охране общественного порядка на вверенной территории.Ставший очевидцем произошедшего прохожий разместил пост в социальной сети со словами признательности в адрес полицейских. Пользователь отмечает, что, пока один из полицейских приводил мужчину в чувство, второй купил 3 пострадавшему воды, и положительно оценил действия сотрудников ОВД: «Парни молодцы - действовали чётко, рассудительно, без суеты и паники. Звания не разглядывал, имён не спрашивал. Ребята - молодцы», - отмечает автор поста», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.