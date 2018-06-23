Самарские полицейские помогли мужчине, которому стало плохо на улице
23 июня 2018 13:21
168
Подойдя к гражданину, сотрудники полиции обнаружили у него признаки эпилептического припадка. Полицейские незамедлительно стали оказывать первую медицинскую помощь мужчине вплоть до прекращения приступа.
О произошедшем стражи правопорядка незамедлительно сообщили в службу скорой медицинской помощи и доложили руководству. По прибытии на место происшествия бригады врачей полицейские помогли пострадавшему дойти до спецавтомобиля, сообщили медицинским работникам сведения о времени начала и окончания приступа и предпринятых действиях.
Передав мужчину в руки специалистов, сотрудники полиции продолжили нести службу по охране общественного порядка на вверенной территории.
Ставший очевидцем произошедшего прохожий разместил пост в социальной сети со словами признательности в адрес полицейских. Пользователь отмечает, что, пока один из полицейских приводил мужчину в чувство, второй купил 3 пострадавшему воды, и положительно оценил действия сотрудников ОВД: «Парни молодцы - действовали чётко, рассудительно, без суеты и паники. Звания не разглядывал, имён не спрашивал. Ребята - молодцы», - отмечает автор поста», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 июня 2018 14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
230
22 июня 2018 07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
219
22 июня 2018 06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
224
21 июня 2018 22:47
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей. Закон
343
21 июня 2018 21:54
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и... Закон
426
21 июня 2018 14:24
Внесенный десять лет назад закон об изменении формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания прошел второе чтение. Его принятие может привести к... Закон
304
21 июня 2018 11:00
Опасение лишения свободы заставило алиментщика трудоустроиться. Закон
395
Происшествия
23 июня 2018 13:21
Очевидцем произошедшего стал прохожий, который написал пост со словами благодарности в адрес полицейских в одной из социальных сетей. Происшествия
161
23 июня 2018 10:55
Инцидент произошел на перекрестке улиц Юных Пионеров и Советской. Происшествия
245
22 июня 2018 21:28
Мужчина, пострадавший при взрыве, скончался в больнице. Происшествия
402
Криминал
23 июня 2018 09:56
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
197
22 июня 2018 13:43
Слушания проходят в Комсомольском районном суде Тольятти. Криминал
167
22 июня 2018 11:08
Исполнителями по фиктивным договорам подряда являлись фирмы-однодневки. Криминал
192
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
469
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
550
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
108
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
70
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
71
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
594
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
65
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
463
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
752
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
917
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
656
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2016
Мероприятия