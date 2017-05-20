Самарские полицейские не прекращают борьбу с нарушениями правил реализации алкоголя

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Последний пункт стал поводом для проверки одной из торговых точек, расположенных на рынке на Южном шоссе. Поступило сообщение от жителей Самары о том, что в магазине продают алкоголь с нарушением установленных правил. Полицейские зафиксировали реализацию алкоголя из нестационарного объекта. По результатам проверки было принято решение о составлении в отношении владельца торгового объекта протоколов об административном правонарушении.Другое правонарушение – продажу алкоголя в запрещенное время, полицейские зафиксировали в Октябрьском районе. В ходе работы над поступившей от горожан жалобы участковыми уполномоченными полиции был задокументирован факт продажи алкоголя после 23:00 в магазине, расположенном на улице Печерской. За допущенное нарушение в отношении владельца торговой точки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.