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Самарские полицейские нашли и задержали парня, который на улице сорвал с шеи женщины цепочку

30 августа 2018 14:44
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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Золотая цепочка в скором времени вернется к законной владелице.
Нападение на 47-летнюю жительницу Самары произошло 27 августа в Куйбышевском районе Самары. Женщина вечером возвращалась домой с работы. Когда она проходила между домами, расположенными на улице Фасадной, неожиданно сзади подбежал молодой человек и сорвал с шеи золотое украшение.

Спустя 15 минут сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции Самары. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, провела осмотр территории, опросила жильцов близрасположенных домов. Женщина успела запомнить одну из особенностей одежды нападавшего: на его футболке были надписи на иностранном языке и рисунок в центре.

Сотрудники уголовного розыска определили места возможного сбыта похищенного золотого украшения и отработали их. Кроме того, были проверены на причастность к совершению преступления ранее судимые лица. По итогам работы у полицейских появилась информация, что золотую цепочку потерпевшей сдали в один из ломбардов. При проверке сведения подтвердились.

Вскоре полицейские вышли на след  грабителя. Выяснив точное местонахождение молодого человека, полицейские выехали по адресу и задержали его. Ранее неоднократно судимый и безработный 21-летний парень не стал отрицать своей причастности к ограблению женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж». Золотая цепочка в скором времени вернется к законной владелице, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.



Фото:    пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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