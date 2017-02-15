Самарские оперативники нашли и задержали вора, сорвавшего у мужчины цепочку около ночного клуба

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Потерпевший не растерялся и сразу же обратился за помощью в полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел осмотрели место преступления, опросили заявителя и прохожих, ставших очевидцами случившегося. По имеющимся приметам был составлен фоторобот разыскиваемого.Накануне в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора. Им оказался ранее не судимый 30-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка.В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают местонахождение похищенного. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.