Самарские инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля "синтетику"

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Во время составления протокола полицейские заметили, что нарушитель сильно нервничает. Стражи правопорядка приняли решение его досмотреть. В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили в переднем кармане его джинсов два полиэтиленовых пакета с N-метилэфедроном массой 1,4 грамма, что относится к крупному размеру.Полицейские установили, что задержанный - 32-летний житель Хворостянского района, работает монтажником и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. По факту незаконного хранения наркотических веществ в крупном размере в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области