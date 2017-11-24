Самарская таможня подвела итоги работы за три квартала

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С начала 2017 года по октябрь в Самарской таможне возбуждено 967 дел об административных правонарушениях. За указанный период наложено взысканий судебными органами по 212 делам об административных правонарушениях на сумму более 1 миллиарда 77 миллионов рублей. Таможней по 690 делам об АП на общую сумму 7 миллионов 264 тысячи рублей.Было возбуждено 6 уголовных дел (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, контрабанда сильнодействующих веществ и незаконное использование документов для образования юридического лица).По линии борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ Самарской таможней выявлено 57 фактов перемещения через таможенную границу психотропных и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято 5681,2 грамма психотропных и сильнодействующих средств. Возбуждено 3 уголовных дела в отношении лиц, переместивших сильнодействующие вещества в международных почтовых отправлениях через границу. Сильнодействующие вещества в данных случаях были сокрыты в средствах гигиены.За этот же период в Самарской таможне зарегистрировано 78 сообщений о преступлениях, среди которых незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица; контрабанда сильнодействующих, психотропных и наркотических средств, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.Все сообщения о преступлениях были рассмотрены и по ним приняты процессуальные решения, сообщает ведомство.