Самарская область оказалась на пятом месте по числу полученных взяток
8 декабря 2017 12:57
147
Генеральная прокуратура опубликовала очередной сборник статистических данных о преступности на территории страны. Согласно статистике, в Самарской области число преступлений в период с января по октябрь выросло почти на 30%.
По данным надзорного ведомства, в целом в стране наблюдается сокращение числа зарегистрированных экономических преступлений на 5,2%. В приволжском ПФО наблюдается снижение количества преступлений на 4,5%.
Число незаконных деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ «Получение взятки», в стране снизилось вдвое. Однако в Самарской губернии выявлен резкий рост экономических преступлений. К слову, по показателю «дача взятки» регион занимает 30 строчку рейтинга.
Напомним также, что размер ущерба от коррупции в России за последние два с лишним года составил более 148 миллиардов рублей, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 декабря 2017 16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации. Закон
423
6 декабря 2017 20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов. Закон
466
6 декабря 2017 11:48
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
278
5 декабря 2017 15:28
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
192
5 декабря 2017 15:16
По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием. Закон
269
1 декабря 2017 20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность. Закон
452
1 декабря 2017 17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
1378
Происшествия
8 декабря 2017 14:02
Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма. Происшествия
194
8 декабря 2017 13:50
Также госпитализирован один из водителей. Происшествия
104
8 декабря 2017 13:07
Она получила травмы спины. Происшествия
96
Криминал
8 декабря 2017 13:20
Задержан безработный житель города. Криминал
94
8 декабря 2017 10:43
Пожар тушили 22 человека. Криминал
135
7 декабря 2017 12:26
Они входили в доверие к пенсионерам и похищали деньги из квартир. Криминал
188
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5434
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1984
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8885
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2657
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10376
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3034
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2420
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1636
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1998
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1889
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1590
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3219
Мероприятия