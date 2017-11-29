Самарец зашел в гости к знакомой пенсионерке и ограбил ее

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Более того, обидчик отобрал у своей жертвы золотые украшения, сотовый телефон и куртку. После случившегося пострадавшая на протяжении двух недель пыталась самостоятельно вернуть свое имущество, но попытки не увенчались успехом, и женщина обратилась за помощью в отдел полиции Самары. Причиненный ущерб она оценила в 80,5 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали грабителя (1967 года рождения).В настоящее время сотрудники полиции устанавливают судьбу похищенного. По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.