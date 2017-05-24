Самарец забыл в гостинице свой пистолет

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В гостинице, расположенной на улице Тухачевского в городе Самара, при уборке одного из номеровгорничная обнаружила подозрительную сумку. Персонал заведения немедленно сообщил об инциденте в полицию.Для обследования сумки на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ на место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Проведя осмотр бесхозного имущества, саперы установили, что в сумке находился травматический пистолет, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции установила личность владельца оружия. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что житель Самары 1989 года рождения забыл сумку с травматическим оружием в номере гостиницы.Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии составили на мужчину административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему». За правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года. Оружие изъято, сообщает пресс-служба Росгвардии.