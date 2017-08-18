Самарец взял ноутбук своей матери и распорядился им по своему усмотрению

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Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка выяснили, что период, в который могла произойти кража, составил 30 минут. В ходе осмотра места происшествия экспертом следов взлома квартиры обнаружено не было. Собранные материалы свидетельствовали о том, что поживиться компьютером женщины мог ее сын. Сотрудники полиции предположили, что молодой человек воспользовался отсутствием матери дома, взял ее ноутбук и распорядился им по своему усмотрению.По сведениям полицейских, молодой человек 1994 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В дальнейшем, в ходе проведения оперативных мероприятий версия о его причастности к совершению преступления подтвердилась. Стражи правопорядка задержали злоумышленника. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать местонахождение похищенного имущества.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.