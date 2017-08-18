Самарец взял ноутбук своей матери и распорядился им по своему усмотрению
18 августа 2017 16:17
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Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка выяснили, что период, в который могла произойти кража, составил 30 минут. В ходе осмотра места происшествия экспертом следов взлома квартиры обнаружено не было. Собранные материалы свидетельствовали о том, что поживиться компьютером женщины мог ее сын. Сотрудники полиции предположили, что молодой человек воспользовался отсутствием матери дома, взял ее ноутбук и распорядился им по своему усмотрению.
По сведениям полицейских, молодой человек 1994 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В дальнейшем, в ходе проведения оперативных мероприятий версия о его причастности к совершению преступления подтвердилась. Стражи правопорядка задержали злоумышленника. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать местонахождение похищенного имущества.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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18 августа 2017 14:21
Он шесть лет назад угнал ВАЗ-2106. Закон
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18 августа 2017 12:46
Мужчина нарушил почти на 18 тысяч рублей. Закон
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17 августа 2017 19:52
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и принимая во внимание данные, характеризующие его личность, назначил наказание в виде 1 года 6... Закон
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17 августа 2017 19:03
Он незаконно сбыл героин своему знакомому, который в этот же день был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими и изъявшими наркотик. Закон
180
17 августа 2017 18:55
Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет. Закон
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18 августа 2017 16:18
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Происшествия
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18 августа 2017 16:17
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Происшествия
67
18 августа 2017 14:11
Общая сумма причиненного им ущерба составила более 30 тысяч рублей. Происшествия
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18 августа 2017 13:39
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