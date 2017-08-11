Самарец во время ночной прогулки по парку ограбил три киоска со сладкой ватой

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Сообщение о взломе киосков поступило в полицию в тот же день около 10 часов утра. По результатам обработки собранных сведений появилось предположение о том, что к краже может быть причастен ранее неоднократно попадавший в поле зрения полицейских житель Самары. По данным полиции, 19-летний гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и мошенничества. Молодой человек был задержан.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.