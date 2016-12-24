Самарец в Тольятти пытался передать героин осужденным

140

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину на прилегающей к исправительному учреждению территории. В его автомобиле «LADA Granta» оперативники обнаружили два полиэтиленовых свертка с героином (более 20 граммов).По данным оперативников, мужчина планировал сбыть наркотик осужденным. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время молодой человек находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.