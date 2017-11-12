Самарец угнал, припаркованный во дворе дома автомобиль и сдал его в пункт авторазбора

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Информацию о приметах пропавшего автомобиля, а также собранные в ходе работы на месте происшествия сведения сотрудники полиции обобщили. В итоге появилось предположение, что автомобиль был похищен, чтобы сдать его в пункт приема металлолома. Сотрудники уголовного розыска приступили к проверке подобных организаций. Кроме того, параллельно отрабатывались авторазборы, реализующие бывшие в употреблении автодетали. Также работа велась еще по одному направлению: полицейские проверяли на причастность к хищению лиц, ранее попадавших в поле зрения.В итоге сотрудники уголовного розыска вышли на след не только предполагаемого злоумышленника, но и похищенного авто. По данным полиции, подозреваемым в совершении кражи является ранее судимый за тайное хищении имущества житель Самары 1988 года рождения. В результате оперативных мероприятий оперативники обнаружили похищенный автомобиль в одном из пунктов авторазбора. Впоследствии легковушка была изъята.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области