Самарец ударил своего младшего брата ножницами, причинив тяжкий вред здоровью

142

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по адресу, откуда медики забрали пострадавшего. Стражи порядка установили приметы злоумышленника: все очевидцы дали схожее описание мужчины невыского роста, 20-25 лет на вид, которого часто видели в доме пострадавшего. Правоохранители предположили, что злоумышленником может быть брат потерпевшего и, по горячим следам, задержали молодого человека 1988 года рождения.Подозреваемый признался полицейским, что накануне распивал спиртные напитки в компании своего брата. В ходе застолья между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой старший из братьев схватил ножницы и ударил ими младшего брата. Пострадавший мужчина 1990 года рождения был госпитализирован. Впоследствии было установлено, что здоровью 27-летнего мужчины в результате инцидента был причинен тяжкий вред.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.