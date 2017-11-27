Самарец ударил своего младшего брата ножницами, причинив тяжкий вред здоровью
27 ноября 2017 19:55
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Сотрудники полиции незамедлительно выехали по адресу, откуда медики забрали пострадавшего. Стражи порядка установили приметы злоумышленника: все очевидцы дали схожее описание мужчины невыского роста, 20-25 лет на вид, которого часто видели в доме пострадавшего. Правоохранители предположили, что злоумышленником может быть брат потерпевшего и, по горячим следам, задержали молодого человека 1988 года рождения.
Подозреваемый признался полицейским, что накануне распивал спиртные напитки в компании своего брата. В ходе застолья между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой старший из братьев схватил ножницы и ударил ими младшего брата. Пострадавший мужчина 1990 года рождения был госпитализирован. Впоследствии было установлено, что здоровью 27-летнего мужчины в результате инцидента был причинен тяжкий вред.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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