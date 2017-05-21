Самарец так ударил свою бывшую сожительницу, что она попала в больницу

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Прибывшие сотрудники полиции опросили потерпевшую и установили, что инцидент произошел в квартире, расположенной на улице Теннисной. Они выяснили, что 25-летний самарец пришел домой к женщине, но спокойного разговора не получилось. Мужчина в ходе конфликта ударил свою бывшую сожительницу. В результате, согласно предоставленному заключению, женщине был причинен тяжкий вред здоровью.После сбора всех необходимых материалов возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данным полиции, 25-летний подозреваемый официально нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото yugtimes.com