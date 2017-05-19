Самарец повредил чужой автомобиль, выбросив на него из окна кастрюлю с едой
19 мая 2017 16:54
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Выехав на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестный, из хулиганских побуждений, выбросил из окна дома на крышу машины кастрюлю с едой. При этом потерпевший показал на окно, из которого была выброшена
кастрюля.
Сотрудники вневедомственной охраны определили квартиру и задержали находившегося в ней 53-летнего местного жителя, предположительно, повредившего чужое имущество. Задержанный был передан прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сумма ущерба устанавливается, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
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