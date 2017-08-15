Самарец поссорился со своим знакомым и ударил его ножом

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Изучив собранные материалы, сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. По версии следствия, подозреваемый поссорился со своим знакомым и ударил его ножом. Согласно результатам экспертиз, причиненное ранение повлекло значительный урон здоровью потерпевшего.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, 42-летний мужчина несколько лет назад уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области