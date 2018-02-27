Самарец попал под уголовное дело за дачу взятки должностному лицу

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Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Самаре.Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области