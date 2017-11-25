Самарец поймал в Волге европейского угря.

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Не все подписчики паблика поверили, что рыба поймана в Волге. Однако самарец утверждает, что уже второй раз поймал такое чудо.Рыбак рассказал, что выловил рыбу в районе Приволжья. Он собирается выпустить угря обратно в реку.Фото: соцсети