Самарец поймал в Волге европейского угря.
25 ноября 2017 21:52
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Не все подписчики паблика поверили, что рыба поймана в Волге. Однако самарец утверждает, что уже второй раз поймал такое чудо.
Рыбак рассказал, что выловил рыбу в районе Приволжья. Он собирается выпустить угря обратно в реку.
Фото: соцсети
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