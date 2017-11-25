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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарец поймал в Волге европейского угря.

25 ноября 2017 21:52
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Рыбак рассказал, что выловил рыбу в районе Приволжья.
О необычном улове рыбак написал в паблике Рыбалка в Самаре.

Не все подписчики паблика поверили, что рыба поймана в Волге. Однако самарец  утверждает, что уже второй раз поймал такое чудо.

Рыбак рассказал, что выловил рыбу в районе Приволжья. Он собирается выпустить угря обратно в реку.





Фото: соцсети


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