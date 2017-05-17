Самарец похитил у своей матери телевизор и сдал его в ломбард

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Мать подозреваемого – женщина 1960 года рождения, сообщила о случившемся в полицию. Полицейские установили, что 30-летний мужчина открыто похитил телевизор из квартиры, в которой проживает вместе со своей матерью. После кражи н не давал о себе знать на протяжении нескольких дней. За это время сотрудники полиции установили круг общения грабителя и места его возможного появления. Оперативники предположили, что мужчина мог продать телевизор. В связи с этим были отработаны места возможного сбыта похищенного.В результате проделанной работы стражи правопорядка задержали вора. Оказалось, что свою добычу мужчина сразу же сдал в ломбард.К настоящему времени телевизор изъят. Мужчина полностью признал свою вину. По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, он нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.