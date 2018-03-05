Самарец отобрал у пенсионера пакет с бутылкой алкоголя и попал под уголовное дело

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Полицейские незамедлительно прибыли к месту происшествия, где заметили двух дерущихся мужчин. Увидев патрульный автомобиль, один из участников конфликта выхватил пакет у оппонента и попытался скрыться, забежав за дом. Сотрудниками полиции было принято решение задержать подозрительного мужчину.Как выяснили стражи порядка, один из участников драки стал жертвой ограбления и оказал сопротивление напавшему. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили свидетелей и очевидцев конфликта. Из собранных полицейскими материалов следовало, что мужчина 1979 года рождения и 55-летний потерпевший познакомились в трамвае.Злоумышленник, увидев в руках нового знакомого пакет с бутылкой алкоголя внутри, предложил распить спиртное, но пенсионер ответил отказом. Недовольство 38-летнего мужчины вылилось в драку и последующим открытым хищением пакета, внутри которого находился горячительный напиток. Похищенный алкоголь был изъят в ходе работы на месте происшествия.По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». По данным полиции, подозреваемый проживает на территории областного центра, не имеет официального заработка и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области