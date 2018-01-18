Самарец лишился золотых украшений после визита дамы, с которой познакомился в интернете

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43-летний мужчина познакомился через всемирную сеть с женщиной. После непродолжительной переписки пара решила познакомиться воочию. Ради этого потерпевший пригласил новую знакомую к себе домой. Встреча проходила в квартире дома, расположенного на улице Победы.Финал данного знакомства оказался неприятным для гостеприимного хозяина. Когда новоиспеченная приятельница ушла, мужчина обнаружив пропажу золотых украшений, находившихся в шкатулке, обратился за помощью к сотрудникам полиции.В ходе общения с заявителем полицейские выяснили приметы предполагаемой похитительницы. Кроме того, во время работы на месте происшествия были обнаружены материалы, которые были изъяты и направлены на экспертизу.При проверке собранной информации сотрудники уголовного розыска установили личность воровки. Оперативники задержали ее. По данным полицейских, 41-летняя женщина ранее попадала в поле зрения полицейских за совершение имущественного преступления.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливает местонахождение похищенного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области