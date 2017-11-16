Самарец из Крутых Ключей сообщил полицейским о якобы готовящемся взрыве

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Ночью 17 сентября текущего года в территориальный орган внутренних дел одного из соседних с Самарой городов позвонил мужчина и оставил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. В ходе проверочных мероприятий ничего опасного обнаружено не было. Вскоре сотрудники полиции определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал жителю Самары. В результате проведения оперативных мероприятий самарские полицейские установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался безработный житель микрорайона Крутые Ключи 1956 года рождения.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Не имеет значения, как сообщение было передано – устно, письменно, с использованием технических средств связи, лично или через других лиц. В результате подобных действий, гражданам и государству, наносится серьезный материальный ущерб. Проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий.В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить крупный штраф или наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.