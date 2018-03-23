Самарец, воспользовавшись беспомощностью своей пожилой матери-инвалида, забрал у нее деньги и пропил их

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По предварительным данным, после совершения противоправного деяния злоумышленник скрылся и впоследствии потратил похищенные деньги на выпивку.Сотрудники уголовного розыска, располагая сведениями о круге общения разыскиваемого, проверили места его возможного появления. Вскоре мужчина был задержан.Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что великовозрастный сын нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.