Самарец, воспользовавшись беспомощностью своей пожилой матери-инвалида, забрал у нее деньги и пропил их
23 марта 2018 17:54
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По предварительным данным, после совершения противоправного деяния злоумышленник скрылся и впоследствии потратил похищенные деньги на выпивку.
Сотрудники уголовного розыска, располагая сведениями о круге общения разыскиваемого, проверили места его возможного появления. Вскоре мужчина был задержан.
Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что великовозрастный сын нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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