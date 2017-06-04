Самарец, во время застолья в гостях у своей знакомой, до смерти избил собутыльника

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В ходе проверки поступившей информации сотрудники органов внутренних дел установили личность пострадавшего. Им оказался 42-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. При дальнейшей отработке данной информации полицейские выяснили, что он был доставлен из квартиры, расположенной в доме на улице Олимпийской.Установлено, что жилплощадь принадлежит местной жительнице. Как следует из собранных материалов, травмы пострадавший получил в ходе потасовки, завязавшейся с одним из гостей хозяйки квартиры. Выяснилось, что ссоре предшествовало употребление спиртных напитков.По предварительной версии, 41-летний подозреваемый нанес своему оппоненту в драке телесные повреждения, после чего тот был госпитализирован в больницу.Сотрудниками ОВД, при повторном звонке в медучреждение, была получена информация о том, что доставленный мужчина от полученных травм скончался.Подозреваемого задержали. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», Следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело.К настоящему времени о подозреваемом известно, что он проживает в Самаре и ранее привлекался к уголовной ответственности за "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "за причастность к незаконному обороту наркотических средств", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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