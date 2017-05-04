Самарец, в ходе пьяного конфликта, серьезно ранил собутыльника разбитой бутылкой

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Сотрудники органов внутренних дел опросили потерпевшего о случившемся. Он пояснил правоохранителям, что во время одиночного застолья упал на что-то острое и поранился. Однако у полицейских появились сомнения в правдивости некоторых слов потерпевшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, осмотрела территорию двора и опросила жильцов дома с целью установления возможных свидетелей произошедшего. Соседи пострадавшего рассказали сотрудникам полиции, что мужчина в компании своего знакомого употреблял спиртные напитки около своего дома.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение приятеля потерпевшего и задержали его. Во время опроса мужчина признался правоохранителям, что во время употребления алкогольных напитков между ним и пострадавшим произошел конфликт, в результате которого он ранил знакомого разбитой бутылкой.В настоящее время установлено, что 34-летний подозреваемый проживает в Самаре, официально нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.