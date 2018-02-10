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Самарчанка выпала с 4 этажа на козырек подъезда

10 февраля 2018 14:14
184
Самарчанка выпала с 4 этажа на козырек подъезда Ее снимали спасатели.
Ее снимали спасатели.

В Самаре поздно вечером на пульт дежурного поисково-спасательной службы поступил тревожный звонок.

Жители одного из домов сообщили, что с подъездного козырька необходимо снять женщину. Она выпала с 4-го этажа и получила множественные переломы.

— В 23:10 дежурная смена техногенного отряда выехала в Октябрьский район на место происшествия. Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей в 23:47 пострадавшую сняли с подъездного бетонного навеса.

Позже женщину передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу, пишет 63.ру.
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