Самарчанка украла из квартиры своей пожилой соседки сотовый телефон и сдала его в ломбард

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Сотрудники полиции в ходе общения с заявительницей выяснили, что мобильное устройство принадлежит ее несовершеннолетнему внуку. Кроме того, пенсионерка сообщила: средство связи могло пропасть в промежуток времени с 14:30 до 16:00.Работая на месте происшествия, полицейские установили: вместе с пенсионеркой в коттедже проживают еще две семьи. Во время осмотра жилплощади заявительницы полицейские не обнаружили каких-либо следов взлома окон или дверей. Впоследствии выяснилось, что в обозначенный 73-летней женщиной период времени входная дверь квартиры была открыта.В ходе проведения оперативных мероприятий у полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастна соседка заявительницы – безработная и ранее не судимая женщина 1986 года рождения. В ходе общения с сотрудниками уголовного розыска она призналась в краже телефона из квартиры пенсионерки.По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Похищенное мобильное устройство полицейские обнаружили в одном из городских ломбардов. В настоящее время средство связи изъято, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области