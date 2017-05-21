Самарчанка ударила ножом своего возлюбленного во время утренней ссоры

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По прибытию на место происшествия, сотрудники полиции восстановили картину произошедшего. Выяснилось, что пострадавший мужчина получил ранение во время ссоры, возникшей между ним и его сожительницей утром того же дня.Женщину задержали и доставили в отдел полиции. При отработке ее личности стало известно, что 32-летняя женщина нигде официально не трудоустроена и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.