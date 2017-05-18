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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарчанка смертельно ранила ножом своего сожителя, который мешал ей на кухне готовить еду

18 мая 2017 17:01
108
После выяснения обстоятельств произошедшего в квартире инцидента женщину задержали.
В одной из квартир дома на улице Средне-Садовой в Самаре местная жительница 1980 года рождения ударила ножом своего сожителя. Впоследствии пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений. О данном обстоятельстве медработники сообщили в отдел полиции Самары.

При осмотре квартиры было обнаружено предполагаемое орудие преступления – нож. Как следовало из слов сожительницы пострадавшего, трагедия произошла на кухне. Во время приготовления еды женщина держала в руках нож. Рядом с ней стоял 37-летний сожитель и требовал быстрее приготовить пищу, на что та сделала ему замечание, но потерпевший не успокоился. В результате произошла небольшая словесная перепалка. Женщина призналась, что в какой-то момент повернулась и ударила мужчину ножом. Осознав случившееся, она позвонила в службу скорой медицинской помощи.

После выяснения обстоятельств произошедшего в квартире инцидента женщину задержали. Спустя некоторое время сотрудники полиции получили информацию от медработников о том, что пострадавший мужчина скончался.

В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



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Комментарии



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