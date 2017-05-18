Самарчанка смертельно ранила ножом своего сожителя, который мешал ей на кухне готовить еду

108

При осмотре квартиры было обнаружено предполагаемое орудие преступления – нож. Как следовало из слов сожительницы пострадавшего, трагедия произошла на кухне. Во время приготовления еды женщина держала в руках нож. Рядом с ней стоял 37-летний сожитель и требовал быстрее приготовить пищу, на что та сделала ему замечание, но потерпевший не успокоился. В результате произошла небольшая словесная перепалка. Женщина призналась, что в какой-то момент повернулась и ударила мужчину ножом. Осознав случившееся, она позвонила в службу скорой медицинской помощи.После выяснения обстоятельств произошедшего в квартире инцидента женщину задержали. Спустя некоторое время сотрудники полиции получили информацию от медработников о том, что пострадавший мужчина скончался.В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.