СМИ сообщили о падении лифта с шестью людьми в Челябинске

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Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в многоэтажном жилом доме на Краснопольском проспекте. Участник события рассказал, что лифт спускался с 19 этажа, а когда он подъезжал к третьему этажу, «резко ускорился» и начал падать. По его словам, он «оборвался».Очевидец сообщил, что лифт застрял, а двери не открывались. Потом перестала работать вентиляция, отметил он. «Мы задыхались. Минут через 15 нам помогли выбраться», — закончил свой рассказ собеседник издания. Как отмечает «Первый областной», никто из находившихся в лифе «не получил серьезных травм».По данным издания, 26-этажный дом, в котором произошел инцидент, был новым. Его жильцы рассказали, что в нем были проблемы с лифтом, но ничего серьезного не происходило.