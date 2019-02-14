СК опубликовал видео с места столкновения самолетов во Внуково
14 февраля 2019 21:29
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«Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП в аэропорту Внуково, где при буксировке столкнулись два воздушных судна авиакомпаний AZUR и «Россия», — говорится в сообщении.
Самолеты столкнулись во время буксировки Boeing 747 авиакомпании «Россия». В лайнере не было пассажиров. При этом самолет Azur Air находился на стоянке и также был без пассажиров. По предварительным данным, ущерб Boeing 747 оценивается в $300 тыс. Для расследования происшествия создали комиссию.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало проверку. По словам главы ведомства Ларисы Марковец, при столкновении повредили стабилизатор одного лайнера и правый винглет (законцовка крыла) другого.
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