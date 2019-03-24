С норвежского парома, у которого в субботу отказал двигатель, эвакуируют пассажиров
24 марта 2019 14:46
112
К настоящему моменту эвакуировано 371 из около 1,4 тыс. находившихся на пароме людей. Эвакуация выполняется тремя вертолетами. По словам спасателей, ветер в районе происшествия стал слабее, ситуация на борту тоже стала спокойнее, чем накануне вечером.
Эвакуация началась несмотря на то, что три из четырех двигателей парома ночью были запущены и он самостоятельно начал движение к городу Молде. Помощь ему вскоре планируют оказать буксировочные суда.
По данным Норвежского телеграфного бюро (НТБ), всего было эвакуировано 463 человека из почти 1,4 тыс, после чего эвакуацию приостановили. Капитану судна предстоит решить, будет ли она вскоре продолжена.
Основная часть пассажиров лайнера - британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран. Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы, всего же пострадало и получает врачебную помощь 17 человек. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.
Ранее посольство России в Норвегии сообщило в Facebook, что четыре члена экипажа судна являются россиянами, среди пассажиров граждан РФ нет. В субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей.
Фото: newsru.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 марта 2019 21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта. Закон
1009
20 марта 2019 21:34
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты "Аэрофлота" по поддельному медицинскому документу, сообщила... Закон
298
19 марта 2019 19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
311
19 марта 2019 14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки. Закон
311
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
524
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
693
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
704
Происшествия
24 марта 2019 14:46
Почти 400 человек уже эвакуированы. Происшествия
112
24 марта 2019 11:54
Причина ДТП устанавливается. Происшествия
130
23 марта 2019 19:20
Рекордсмен написал сообщение о том, что не различает ни океана, ни неба, вокруг лишь сплошная вода. Происшествия
350
Криминал
24 марта 2019 12:53
Ранее он был лишен прав. Криминал
112
24 марта 2019 10:56
Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Криминал
133
23 марта 2019 10:52
Также полицейские нашли два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа. Криминал
337
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
3473
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
387
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
672
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
647
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1101
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
817
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
795
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
898
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1857
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2091
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1230
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
936
Мероприятия