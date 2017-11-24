С незаконно занятых метров в Сызрани молодой паре пришлось убрать забор

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Молодая пара из г. Сызрани при установке забора захватила участок в 103,5 кв.м., принадлежащий администрации города. Он был незаконно огорожен забором.Согласно решению суда гражданину и гражданке П. надлежало демонтировать возведенную ими конструкцию и освободить участок. Судебными приставами-исполнителями отдела судебных приставов №2 г.Сызрани было возбуждено соответствующее исполнительное производство неимущественного характера.Работниками ведомства неоднократно совершались выходы по месту совершения исполнительных действий, однако должников дома застать не удавалось. Получать в почтовом отделении требования они отказывались. В очередной свой выход по месту жительства должников, судебным приставом-исполнителем супружеская пара находилась дома. Гражданину и гражданке П. были вручены требования об исполнении решения суда. Должникам было разъяснено, что в случае неисполнения требований исполнительного документа с них будет взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей и наложен административный штраф в размере 2,5 тысяч рублей. После этого должники освободили земельный участок в 103,5 кв.м. и демонтировали забор, сообщает сайт самарских приставов.