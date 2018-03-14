Рядом с ТРК «Московский» обокрали грузовик «Валдай» с техникой «М-Видео»

59

Собственником похищенного — а это сотовые телефоны, ноутбуки, принтеры — является федеральная сеть «М-Видео», магазин которой как раз расположен в ТРК. Потерпевшая сторона подала в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела, но получила отказ. Только в марте 2018 года из отказного материала, наконец-то, возбудили уголовное дело. Кто может стать его фигурантом — пока непонятно.