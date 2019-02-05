Россиянка пыталась взять кредит в Сбербанке на покупку тротила

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В своей заявке она указала, что хочет получить 250 000 рублей наличными. Сбербанк же сообщил об инциденте в правоохранительные органы.Не исключено, что её кто-то решил подставить. На место жительства женщины выехали полицейские, но соседи сообщили, что не видели её уже как больше чем год.