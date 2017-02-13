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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Россиянин получил штраф в 1 миллион рублей за пиратство

13 февраля 2017 14:56
195
Также он получил условный срок в 2 года и 3 месяца.
Как сообщает iphones.ru, 24-летний россиянин, нашедший в интернете лицензионное ПО и разместивший его в локальной сети для скачивания, оштрафован на 1 млн 147 тыс. руб. Также он получил условный срок в 2 года и 3 месяца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Житель Магадана скачал из интернета программные продукты, принадлежащие крупным корпорациям. Скачанный софт он выложил в локальную сеть, где его мог скопировать каждый пользователь. Так как ПО имело защитные механизмы, осужденный выложил вместе с ним в сеть программы для обхода этой защиты. Действия пользователя нарушают пункт «В» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ «Нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере».

Кроме того, суд приговорил преступника к двум годам и трем месяцам условного лишения свободы с последующим испытательным сроком в два года.

Это уже не первый случай, когда наказывают за интернет-пиратство. Власти продолжают активную борьбу с нарушителями. Так, в 2015 году Роскомнадзор навсегда заблокировал самый крупный торрент-трекер Rutracker в России. В конце января 2017 года стало известно, что после блокировки его популярность упала аж на 42%. 
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Комментарии



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13 февраля 2017  14:56
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