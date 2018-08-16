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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Российский альпинист погиб при камнепаде в горах Киргизии

16 августа 2018 15:57
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Кирилл Воронков успел предупредить товарищей об опасности, но сам увернуться не смог.
Альпинист из России Кирилл Воронков погиб в горах Киргизии, совершая поход по Алайскому хребту в составе группы уральских спортсменов. Как сообщает URA.RU, тело 32-летнего мужчины было найдено на перевале Южный Гаджир на высоте 3400 метров, передает life.ru.

По словам друзей погибшего, всё произошло на рассвете. При прохождении альпинистами перевала на расстоянии в полверёвки внезапно начался сильный камнепад. Воронков находился на верхней точке страховки и первым заметил опасность. Он успел предупредить товарищей, чтобы они спрятались, но сам увернуться от падающих камней не смог.

Альпинисты считают, что причиной трагедии могли стать взрывные работы. По их словам, за некоторое время до начала спуска по рации они услышали голоса киргизских рабочих.

— Возможно, взрывали что-то в районе Каракыза и эти взрывные работы вызвали небольшое землетрясение в горах, отсюда и этот мощный камнепад, — считает один из товарищей погибшего.

Сейчас совместно с работниками МЧС Киргизии и сотрудниками страховой компании готовится отправка тела Кирилла Воронкова на родину. 
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