Российский альпинист погиб при камнепаде в горах Киргизии
16 августа 2018 15:57
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По словам друзей погибшего, всё произошло на рассвете. При прохождении альпинистами перевала на расстоянии в полверёвки внезапно начался сильный камнепад. Воронков находился на верхней точке страховки и первым заметил опасность. Он успел предупредить товарищей, чтобы они спрятались, но сам увернуться от падающих камней не смог.
Альпинисты считают, что причиной трагедии могли стать взрывные работы. По их словам, за некоторое время до начала спуска по рации они услышали голоса киргизских рабочих.
— Возможно, взрывали что-то в районе Каракыза и эти взрывные работы вызвали небольшое землетрясение в горах, отсюда и этот мощный камнепад, — считает один из товарищей погибшего.
Сейчас совместно с работниками МЧС Киргизии и сотрудниками страховой компании готовится отправка тела Кирилла Воронкова на родину.
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