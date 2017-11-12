Российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов разбился в Непале, выполняя прыжок в специальном костюме-крыле в Гималаях
12 ноября 2017 01:45
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Сообщение о смерти Розова появилось и в группе «ВКонтакте», которая специализируется на популяризации бейсджампинга.
Позже главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов в разговоре с агентством ТАСС заявил, что Розов погиб после прыжка с гималайской вершины Ама-Даблам.
«Этот человек — один из символов российского парашютного спорта, он в свое время был чемпионом мира, ему присвоили звание заслуженного мастера спорта, — сказал Ниязов. — Последние 10 лет Розов целенаправленно занимался бейсджампингом и альпинизмом, ему стали интересны экстремальные проекты с прыжками с гор», — заявил он, добавив, что в настоящее время спасатели ведут работы по поиску его тела, находившиеся с Розовым люди, отметил тренер, пока не выходят на связь.
52-летний Розов был неоднократным чемпионом России и международных соревнований по парашютному спорту. В качестве альпиниста он покорил несколько мировых вершин.
В последние годы Валерий Розов увлекался бейсджампингом. В специальном костюме-крыле он совершал полеты с вулкана в массиве Килиманджаро, с горы в Гималаях, а в октябре 2016 года он установил мировой рекорд, совершив самый высокий в мире прыжок с Чо-Ойю (Гималаи, 8201 м) с высоты в 7700 м над уровнем моря. В 2017 году он первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в Перу. Также Розов прыгал с Эльбруса, с горы Ульветанна в Антарктиде (2650) и других вершин.
Фото: Личная страница Валерия Розова в Facebook
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