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Российская спортсменка Анастасия Захарова погибла в Турции из-за неудачного прыжка с парашютом

5 мая 2017 23:17
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В ходе тренировочного полета с парашютом она потеряла управление и упала с высоты более 40 метров.
Как пишет РБК, российская спортсменка Анастасия Захарова погибла в Турции в результате неудачного прыжка с парашютом. Об этом РБК сообщил дежурный дипломат генконсульства России в Анталье.

По его словам, инцидент произошел в окрестностях турецкого города Фетхие.

«По свидетельствам очевидцев, российская гражданка в ходе тренировочного полета с парашютом потеряла управление и упала с высоты более 40 метров», — рассказал дипломат. Собеседник также добавил, что «генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными властями и правоохранительными органами в целях выяснения обстоятельств трагедии».

Как сообщал «РИА Новости» генконсул России в Анталье Олег Рогоза, по предварительным данным, во время прыжка у девушки запутались стропы парашюта, а запасной парашют не раскрылся. Девушка упала в море, отметил собеседник.

Фото   softtour.by


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