Российская спортсменка Анастасия Захарова погибла в Турции из-за неудачного прыжка с парашютом
5 мая 2017 23:17
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По его словам, инцидент произошел в окрестностях турецкого города Фетхие.
«По свидетельствам очевидцев, российская гражданка в ходе тренировочного полета с парашютом потеряла управление и упала с высоты более 40 метров», — рассказал дипломат. Собеседник также добавил, что «генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными властями и правоохранительными органами в целях выяснения обстоятельств трагедии».
Как сообщал «РИА Новости» генконсул России в Анталье Олег Рогоза, по предварительным данным, во время прыжка у девушки запутались стропы парашюта, а запасной парашют не раскрылся. Девушка упала в море, отметил собеседник.
Фото softtour.by
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