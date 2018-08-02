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Решил подзарядить: Пассажиры сняли панику в самолёте, когда у одного из них взорвался телефон

2 августа 2018 22:57
234
Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью специального надувного трапа.
Как передает life.ru, воспламенившийся мобильный телефон стал причиной экстренной эвакуации пассажиров авиакомпании Ryanair.

Инцидент произошёл в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат, откуда авиалайнер должен был вылететь на Ибицу.

Один из пассажиров решил подзарядить телефон с помощью внешнего аккумулятора, но раздался хлопок, и устройство начало гореть. Началась паника. В этот момент самолёт уже был готов ко взлёту, но, к счастью, пилоту вовремя сообщили о происшествии.

Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью специального надувного трапа. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. 
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