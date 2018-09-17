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Репетировали массовую драку. На съёмках сериала "Смерш" погиб актёр

17 сентября 2018 21:45
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По предварительным данным, во время съёмки ему случайно нанесли сильный удар в висок, который стал смертельным для 50-летнего мужчины.
Во время съёмок сериала "Смерш" в Ярославской области погиб 50-летний актёр. ЧП произошло, когда репетировали массовую драку. Отмечается, что мужчина получил удар в висок, от которого и скончался, передает life.ru.

— 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки, — сообщил СК РФ в "Твиттере".

По факту гибели актёра массовок возбудили уголовное дело. В Следственном комитете рассказали, что сейчас опрашиваются актёры и члены съёмочной группы. О задержании ударившего пока не сообщается.

Сериал "Смерш" рассказывает о бойцах контрразведывательной организации и её действиях во время Второй мировой войны. 


Фото со съёмок сериала в Ярославской области/life.ru
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