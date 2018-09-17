Репетировали массовую драку. На съёмках сериала "Смерш" погиб актёр
17 сентября 2018 21:45
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— 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки, — сообщил СК РФ в "Твиттере".
По факту гибели актёра массовок возбудили уголовное дело. В Следственном комитете рассказали, что сейчас опрашиваются актёры и члены съёмочной группы. О задержании ударившего пока не сообщается.
Сериал "Смерш" рассказывает о бойцах контрразведывательной организации и её действиях во время Второй мировой войны.
Фото со съёмок сериала в Ярославской области/life.ru
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