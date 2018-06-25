Ремонтные службы ТТУ оперативно устранили неисправность: движение трамвая маршрута S5 в Самаре полностью восстановлено
25 июня 2018 19:28
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В трамвае не было пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
Ремонтные службы МП «Трамвайно-троллейбусное управление» оперативно устранили неисправность и к 18-25 движение полностью восстановлено.
На доставку болельщиков к стадиону данный инцидент не повлиял, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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