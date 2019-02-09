Редчайший суматранский тигр не захотел спасать популяцию, продолжив род, а сократил её, убив "невесту"
9 февраля 2019 22:52
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Самца по кличке Асим, которому 7 лет, привезли в зоопарк всего 10 дней назад. Его поселили в отдельном вольере рядом с Мелати.
Сотрудники заверили, что девять дней подряд внимательно наблюдали за тем, как звери реагировали друг на друга. Поведение хищников внушало им самые радужные надежды.
На десятый день животных решили познакомить: открыли дверь между вольерами. Асим, как и ожидали специалисты, отправился к Мелати, однако после вполне дружелюбного взаимного приветствия между ними внезапно началась жестокая схватка.
Сотрудники зоопарка немедленно прибегли к мерам, которые обычно эффективны в таких случаях: включали громкие звуки, использовали вспышки и сигналы тревоги. Но всё произошло слишком быстро.
— Как и у всех больших кошек, знакомство, как бы тщательно оно ни планировалась, всегда содержит высокую степень риска, — признали представители зоосада.
Специалисты сейчас следят за состоянием и поведением Асима. Территорию, где содержатся тигры, после инцидента пришлось закрыть на весь оставшийся день.
Суматранский тигр оказался на грани исчезновения из-за растущей хозяйственной деятельности людей. Этот подвид отличается большей агрессивностью, чем другие.
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