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Разработчик «Новичка» заявил об «отпечатке пальца» в составе вещества

21 марта 2018 16:35
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Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым 4 марта в Лондоне могли отравить Сергея и Юлию Скрипаль, содержит компонент, который показывает его происхождение, как «отпечаток пальца».
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым 4 марта в Лондоне могли отравить Сергея и Юлию Скрипаль, содержит компонент, который показывает его происхождение, как «отпечаток пальца», заявил РБК участник программы по созданию «Новичка» Вил Мирзаянов, сейчас проживающий в Нью-Йорке.

Эксперт придерживается версии, что при отравлении бывшего британского шпиона и его дочери применили бинарный вариант, когда при смешивании двух компонентов получается боевое отравляющее вещество А-232. Но для того чтобы два компонента соединились, необходим третий, который называется промотором, сообщил ученый. Он связывает побочные продукты реакции, чтобы те не препятствовали протеканию. По словам Мирзаянова, «такие реакции не идут без промотора».

Третий компонент — промотор, как «отпечаток пальца на месте преступления», свидетельствует о происхождении отравляющего вещества, говорит химик.

По словам Мирзаянова, ранее британские специалисты получили образцы газа, который производился на новочебоксарском комбинате. Он отметил, что обмен образцами происходил в рамках Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Согласно ей до 2010 года были уничтожены основные запасы химоружия. «Русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант», — добавил ученый.

Экс-глава кадровой службы ГРУ полковник Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали указом президента и обменяли на задержанных в США российских разведчиков. Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке английского города Солсбери. Через несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили боевым веществом «Новичок», разработанным в СССР или в России. Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата с семьями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения Лондона в адрес Москвы основаны на преждевременных выводах и не доказаны. «Обращу внимание: все это делается в период, когда расследование не завершено и займет, по констатации профессионалов из Скотленд-Ярда, месяцы, когда еще не состоялся суд, когда нет никакого приговора», — заявил он по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.



Фото: Ted S. Warren / AP


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Комментарии



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