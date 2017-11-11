Рано утром в Кинель-Черкассах на улице Мичуринская вспыхнул пожар в частном доме

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Горел частный дом на площади 45 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 06:22, пожар ликвидирован в 06:26.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС